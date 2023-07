सऊद शकील ने दोहरा शतक ठोककर रचा इतिहास, यह करिश्मा करने वाले पहले पाकिस्तानी बने

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील (Saud Shakeel) ने एक नया इतिहास रच दिया है. शकील ने तीसरे दिन मंगलवार को अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया. उन्होंने 352 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौकों की मदद से अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया. दोहरा शतक पूरा करते ही शकील ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. शकील अब श्रीलंका की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं.

यही नहीं, घर के बाहर पहला टेस्ट मैच खेलते हुए दोहरा शतक जड़ने वाले सऊद पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज जहीर अब्बास ने किया था. जहीर अब्बास ने 1971 में पहली बार पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ ये बड़ा कारनामा किया था.

पिछले साल दिसंबर में टेस्ट डेब्यू करने वाले शकील 6 मैच में एक शतक, 1 दोहरा शतक और पांच अर्धशतक जड़ चुके हैं. अगर अगले टेस्ट मैच में भी वह 50 रन से ज्यादा की पारी खेल जाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास रच देंगे.

बता दें, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में केवल 5 बल्लेबाजों ने अपने पहले 6 मैचों में से प्रत्येक में 50 का स्कोर बनाया है. इनमें सुनील गावस्कर, बेसिल बुचर, सईद अहमद, बर्ट सटक्लिफ और अब सऊद शकील शामिल हैं. 7 मैचों में किसी भी बल्लेबाज ने ऐसा नहीं किया है. अगर सऊद अगले टेस्ट में एक और अर्धशतक जड़ देते हैं तो वह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे.

मैच की बात करें तो एक समय पाकिस्तान टीम के 4 विकेट महज 73 रन पर गिर गए थे लेकिन फिर सऊद शकील ने आगा सलमान के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 177 रनों की साझेदारी की और अपनी टीम के स्कोर 275 के पार ले गए.

शकील-सलमान के बीच रिकॉर्ड पार्टनरशिप

इससे पहले सऊद शकील के दूसरे टेस्ट शतक की मदद से पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे दिन लंच तक बढ़त हासिल की. पाकिस्तान ने कल 101 रन तक पांच विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद शकील और आगा सलमान (83) ने छठे विकेट के लिए रिकॉर्ड 177 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला.

यह श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से टेस्ट क्रिकेट में छठे विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है. इन दोनों ने 2017 में दुबई में सरफराज अहमद और असद शाफिक के बीच 173 रन की साझेदारी को पीछे छोड़ा.

शकील और सलमान ने तेजी से रन जुटाए. दोनों ने श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ कदमों का अच्छी तरह इस्तेमाल किया और खराब गेंदों को सबक सिखाया. रमेश मेंडिस के दिन के पहले ओवर में शकील को 93 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला और फिर तीन गेंद बाद उन्होंने शतक पूरा किया. इस ओवर की अंतिम गेंद पर सलमान स्टंप हो गए. उन्होंने 113 गेंद की अपनी पारी में नौ चौके और एक छक्का मारा.

लंच तक सऊद शकील 119 और नौमान अली 13 रन बनाकर खेल रहे थे. लंच के बाद नौमान अली और शाहीन शाह अफरीदी सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए लेकिन शकील ने एक छोर पर अपना खूंटा मजबूती से गाड़े रखा. टी ब्रैक तक पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर 389/8 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे.