रांची. वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच भारत में घरेलू क्रिकेट भी खेला जा रहा है. सोमवार से सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट के पहले मैच में ही भारत के युवा बल्लेबाज ने कोहराम मचा दिया है. गुजरात के बल्लेबाज सौरव चौहान (Saurav Chauhan) ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 05 चौका और 06 छक्के के साथ 13 गेंद में अर्धशतक (Fastest Half century) जड़ दिया. उन्होंने अपनी टीम को सिर्फ आठ ओवर में ही जीत दिला दी.

रांची में खेले गए इस मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. अरुणाचल प्रदेश ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 126 रन बनाए. रवि बिश्नोई, अर्जन नागवसवाला और चिंतन गजा ने दो-दो विकेट लिए. गुजरात के सामने जीत के लिए 127 रन का लक्ष्य था, सौरव चौहान (Saurav Chauhan) की पारी से गुजरात की टीम 7.4 ओवर में ही टारगेट को हासिल कर लिया.

🚨Fastest Half Century by Gujarat’s Saurav Chauhan of just 13 balls in Syed Mushtaq Ali Trophy🚨

The previous fastest was of 14 balls by Abhay Negi of Meghalaya vs Mizoram in 2019.#SyedMushtaqAliTrophy #CricketTwitter pic.twitter.com/DfeSd1idua

