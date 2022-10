SCO vs IRE Highlights : बल्‍लेबाज कर्टिस कैम्‍फर और जॉर्ज डॉकरेल के बीच 5वें विकेट के लिए बनी 119 रन की साझेदारी के दम पर आयरलैंड की टीम ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के क्‍वालीफायर मैच में स्‍कॉटलैंड पर छह विकेट से जीत दर्ज की. इस हाई स्‍कोरिंग मैच में स्‍कॉटलैंड की टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए थे. जवाब में आयरलैंड ने छह गेंद बाकी रहते हुए यह मुकाबला अपने नाम कर लिया.Also Read - LIVE WI vs ZIM Match Score, T20 World Cup 2022: वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को दिया 154 रन का लक्ष्य

लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान आयरलैंड की टीम ने महज 61 रन पर ही अपने चार विकेट गंवा दिए थे. आखिरी 10 ओवरों में उन्‍हें जीत के लिए 112 रन की दरकार थी. जीत के लिए प्रत्‍येक गेंद पर आयरलैंड को लगभग दो रन बनाने थे. जीत असंभव जैसी लग रही थी लेकिन आयरलैाड ने हार नहीं मानी. कर्टिस कैम्‍फर और जॉर्ज डॉक्‍रेल ने यहां से रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई. कैम्‍फर ने 32 गेंदों पर 72 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्‍ले से सात चौके और दो छक्‍के आए. उन्‍होंने 225 की स्‍ट्राइकरेट से रन बनाए. Also Read - Highlights IND vs NZ Warm up Match Score, T20 World Cup 2022: बारिश के चलते भारत-न्‍यूजीलैंड अभ्‍यास मैच रद्द

Also Read - T20 World Cup: कपिल देव को नहीं लगता, सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया, बोले- सिर्फ 30 फीसदी चांस

दूसरे छोर पर जोर्ज डॉकरेल ने 27 गेंदों पर 39 रनों का अहम योगदान दिया. 15 ओवरों के बाद आयरलैंड का स्‍कोर चार विकेट के नुकसान पर 125 रन था. आखिरी पांच ओवरों में 55 रन ठोककर आयरलैंड ने मैच में जीत पक्‍की की.