Sean Abbott Catch: क्या 'बवाल' है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पकड़ा ऐसा कैच, बल्लेबाज भी रह गया हैरान

ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबॉट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा कैच किया जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. सेनवस पार्क, पोटचेफस्ट्रूम के सेनवस पार्क मैदान पर सीरीज के तीसरे वनडे में एबॉट ने मार्को येनसन का कमाल का कैच लपका. येनसन ने गेंद को बाउंड्री लाइन पर हिट किया था. लेकिन एबॉट दौड़ते हुए आए और उन्होंने छलांग लगाते हुए एक हाथ से बेहतरीन कैच लपका. यह कैच इतना शानदार था कि खुद बल्लेबाज येनसन को भी यकीन नहीं हुआ.

एबॉट के इस कैच को इसलिए भी शानदार कहा जा सकता है क्योंकि उन्होने आखिरी समय तक उम्मीद नहीं छोड़ी. वह लगातार कोशिश करते रहे. ऐसे वक्त पर जब लग रहा था कि गेंद सिक्स के लिए जा रही है तब भी येनसन कोशिश करते रहे.

यह साउथ अफ्रीका की पारी के 47वें ओवर में हुआ. येनसन बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे. जब नाथन एलिस ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फुल लेंथ गेंद फेंकी. येनसन ने इस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. उन्होंने गेंद को स्वीपर कवर पर खेला.

ऐसा लग रहा था कि गेंद सिक्स के लिए जा रही है. एबॉट अचानक से दृश्य में आ गए. उन्होंने छलांग लगाई और एक हाथ से बेहतरीन कैच पूरा किया. येनसन 16 गेंद पर 32 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन यह कैच सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.