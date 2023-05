MS धोनी को चीते की तरह दौड़ते देखा है, उन्हें लंगड़ाते देख दिल टूट गया: इरफान पठान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में चार बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) शान से इस सीजन में आगे बढ़ रही है. बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पर वह प्वॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई. इस सीजन उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) भी शानदार लय में हैं और वह टीम के लिए छोटी-छोटी मगर महत्वपूर्ण मैच विनिंग पारियां खेल रहे हैं. धोनी ने इस मैच में भी 9 बॉल पर 20 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के साथ 7वें विकेट के लिए 38 रनों की साझेदारी भी की.

इस मौके पर साफ दिखा कि 41 साल के हो चुके महेंद्र सिंह धोनी कैसे अपने घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं. धोनी के घुटने समस्या है और अचानक घुटने पर जोर पड़ने के चलते वह दर्द में दिखते हैं और उन्हें चलने में भी तकलीफ होती है. ऐसे में जब वह दौड़ रहे थे, तो भी परेशानी में दिखे.

हालांकि धोनी ने अपनी बैटिंग के बाद इस मैच में पूरे 20 ओवर विकेटकीपिंग भी की और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम रोल निभाया. हालांकि धोनी को परेशान देख भारतीय टीम में उनके साथ खेल चुके पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान भी मायूस दिखे. उन्होंने कहा कि जिसे मैंने चीते की तरह दौड़ते देखा है उसे यहां दर्द में देखकर दिल टूट गया.