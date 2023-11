वीरेंदर सहवाग, डायना एडुल्जी और अरविंदा डिसिल्वा ICC हाल आफ फेम में शामिल

दुबई। पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी आईसीसी हाल आफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई और उनके साथ भारत के वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला.तीनों को उनके कैरियर की शानदार उपलब्धियों के लिये यह सम्मान दिया गया. एडुल्जी भारतीय महिला टीम की कप्तान रही और बाद में क्रिकेट प्रशासक भी बनी.

एडुल्जी ने आईसीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा ,‘‘ हाल आफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनना सम्मान की बात है.’’ उन्होंने 1976 से 1993 के बीच भारत के लिये 54 मैच खेले और 100 से अधिक विकेट लिये.उन्होंने 20 टेस्ट में 404 रन बनाये और 63 विकेट लिये.इसके अलावा 34 वनडे में 211 रन बनाये और 46 विकेट लिये.इसके बाद वह पश्चिम रेलवे में क्रिकेट प्रशासक रही.

वहीं अपने दौर के आक्रामक बल्लेबाज सहवाग 1999 से 2013 के बीच भारत के लिये खेले और 23 टेस्ट शतक लगाये.उन्होंने 2008 में चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 319 रन की पारी खेली.उन्होंने 104 टेस्ट में 8586 रन बनाये और 40 विकेट भी लिये.

वनडे में 251 मैच खेलकर उन्होंने 8273 रन बनाये जिसमें इंदौर में 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन की पारी शामिल है.इसके अलावा उन्होंने 96 विकेट भी लिये.इसके अलावा 19 टी20 मैचों में 394 रन बनाये.

सहवाग ने कहा ,‘‘ मैं आईसीसी और जूरी को इस सम्मान के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं.’’ वहीं डिसिल्वा श्रीलंका की वर्ल्ड कप 1996 जीत के सूत्रधार रहे.उन्होंने 19 साल के अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 93 टेस्ट खेलकर 6361 रन और 308 वनडे में 9284 रन बनाये तथा 106 विकेट लिये.

