'टीम इंडिया की जर्सी पर INDIA की जगह होना चाहिए भारत', सहवाग की BCCI से मांग

वीरेंदर सहवाग ने बीसीसीआई से टीम इंडिया की जर्सी पर ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखने की मांग की है. सहवाग ने ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में ये बात कही. सहवाग सोशल मीडिया पर काफी मुखर रहते हैं और इस बयान के बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है.

वीरेंदर सहवाग ने कहा, “मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हममें गर्व पैदा करे. हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम ‘भारत’ को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है. मैं बीसीसीआई और जय शाह से यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह करता हूं कि इस वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ियों के सीने पर भारत हो.”