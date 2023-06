सिलेक्टर्स से बोले- सौरव गांगुली, चेतेश्वर पुजारा को दें साफ संदेश, अजिंक्य रहाणे को उपकप्तान बनाने से भी हैरान

वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) को टीम में जगह नहीं मिली है. पिछले कुछ समय से पुजारा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, जिसके बाद वह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में फ्लॉप हुए तो चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया है. इस पर पूर्व भारतीय कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने सलाह दी है कि चयनकर्ता पुजारा को साफ करें कि टेस्ट टीम में भविष्य में पुजारा को देख रहे हैं या नहीं.

गांगुली ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुजारा या रहाणे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें आप बार-बार टीम से बाहर या अंदर नहीं कर सकते. आप उन्हें लेकर क्या सोच रहे हैं यह उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए.