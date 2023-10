Hindi Cricket Hindi

Selfish Or Entertaining Fans Divided On Virat Kohlis Century In India Vs Bangadesh World Cup Match

Selfish या Entertaining? विराट कोहली के शतक पर दो हिस्सों में बंटे भारतीय फैंस, देखें Twitter रिएक्शंस

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में वनडे करियर का 48वां शतक बनाकर भारत को सात विकेट से मैच जिताया.

पुणे, 19 अक्टूबर (एएनआई): भारत के विराट कोहली ने गुरुवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान विजयी रन बनाने और अपना शतक पूरा करने के बाद अपना बल्ला उठाया. भारत 7 विकेट से जीता. (एएनआई फोटो)

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली (Virat Kohli) ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मैच में एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. कोहली ने 97 गेंदो पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से 103 रन की नाबाद खेलकर ना केवल विश्व कप में रनों का पीछा करते हुए अपना पहला दर्ज किया बल्कि वनडे करियर का अपना 48वां शतक भी पूरा किया. कोहली की इस शतकीय पारी के दम पर भारत ने सात विकेट से मैच भी जीता लेकिन इसके बावजूद कुछ फैंस कोहली को स्वार्थी कह रहे हैं.

विराट कोहली ने बड़े अनोखे अंदाज में पूरा किया शतक

पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के दौरान रोहित शर्मा-शुभमन गिल की दिलाई शानदार शुरुआत के बाद विराट कोहली और केएल राहुल (KL Rahul) की साझेदारी की मदद से भारतीय टीम ने 39वें ओवर में तीन विकेट पर 238 रन बना लिए थे और कोहली 81 रन बनाकर नाबाद थे. यानि कि भारत को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे और अपना शतक पूरा करने के लिए कोहली को भी ठीक 19 रन चाहिए थे.

कोहली का शतक पूरा होने के जरूरी था कि अगले 19 के 19 रन वही बनाएं. इसलिए 40वें ओवर में जब नसुम अहमद (Nasum Ahmed) अटैक में लौटे को कोहली ने पहले गेंद पर चौके से शुरुआत की. ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने लॉन्ग पर छक्का लगाया और 91 रन पर पहुंचे. अगली गेंद पर कोहली ने कवर्स की तरफ ड्राइव लगाई लेकिन कोई रन नहीं लिया. फिर आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर कोहली ने स्ट्राइक अपने पास रखी.

41वें ओवर में भी मामला कुछ ऐसा ही रहा. ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने कोई रन नहीं लिया. अगली गेंद वाइड रही. दूसरी गेंद पर कोहली ने स्क्वायर लेग पर शॉट खेलकर एक के बदले दो रन निकाले. अगली गेंद पर कोहली ने ड्राइव लगाई और कोई रन नहीं लिया.

चौथी गेंद पर कोहली ने राहुल के साथ मिलकर फिर से दो रन चुराए. ओवर की पांचवीं गेंद फिर से कोहली ने कोई रन ना लेने का फैसला किया. आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ विराट ने स्ट्राइक अपने पास रखी. इस तरह कोहली 97 रन तक पहुंचे.

42वें ओवर में नसुम अहमद की पहली गेंद लेग साइड की तरफ गई जिसे अंपायर रिचर्ड कैटलब्रो ने वाइड नहीं दिया. अगली गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेलकर कोई रन नहीं लिया. तीसरी गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर छक्का लगाया और अपना शतक पूरा करने के साथ साथ टीम इंडिया को जीत भी दिलाई.

मैच के बाद कोहली को इस शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनकर जमकर तारीफ हुई. लेकिन इस बीच कुछ फैंस ऐसे थे जो कोहली को अपने शतक की वजह से मैच देर से खत्म करने के लिए स्वार्थी कह रहे थे.

That was embarrassing to watch. Hopefully Kohli is more embarrassed by this than we are. — Nitin Sundar(@knittins) October 19, 2023

If Kohli is turning down singles with 7 wickets in hand and 10 overs left purely so he can get a century, I’d bowl 5 wides down the leg side if I’m a Bangladesh bowler. No more nonsense from any cricketer big or small about “I play for the team.” — Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) October 19, 2023

We’ve been robbed of some proper shenanigans if Shakib had been skipper or bowling at the end then — Ben Jones (@benjonescricket) October 19, 2023

क्या सच में स्वार्थी हैं कोहली?

ट्विटर पर बैठे कुछ लोग भले ही कोहली को स्वार्थी कह रहे हों लेकिन उनके साथ दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल का कुछ और ही कहना है.

मैच के बाद राहुल ने कहा, “मैंने सिंगल लेने से इनकार कर दिया. विराट ने कहा कि अगर आप सिंगल नहीं लेंगे तो यह बुरा होगा, लोग सोचेंगे कि व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि हम आराम से जीत रहे हैं, आप अपना शतक पूरा करें.”

