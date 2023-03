PAK vs AFG: शादाब खान ने रचा इतिहास, यह कारनामा करने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बने

वर्ल्ड नंबर-3 पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में खुद को क्लीन स्वीप होने से बचा लिया. कप्तान शादाब खान (28 रन और 3 विकेट) के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 66 रनों से हरा दिया.

कार्यवाहक कप्तान शादाब (Shadab Khan) को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. तीन विकेट लेने के साथ ही शादाब ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए एक नया इतिहास रच दिया है.

शादाब खान ने रचा इतिहास

ऑलराउंडर शादाब अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं. उन्होंने सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंतिम मुकाबले में इब्राहिम जादरान (3), उस्मान गनी (15) और मुजीब उर रहमान (0) को अपना शिकार बनाया.

शादाब ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर जैसे ही उस्मान गनी को शफीक के हाथों कैच तो वैसे उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट में 100 विकेट के आंकड़े को छू लिया. मुजीब उर रहमान (0) को आउट करने के बाद उन्होंने T201 क्रिकेट में अपने 101 पूरे किए. लेग स्पिनर ने चार ओवर में केवल 13 रन दिए और 3 विकेट सफलता हासिल की.

शादाब ने केवल 83 पारियों में 100 विकेट के आंकड़े को हासिल किया है जबकि शाहिद अफरीदी ने 97 पारियों में 98 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा उमर गुल और सईद अजमल के खाते में 85-85 विकेट हैं जबकि हैरिस रऊफ ने अब तक 72 विकेट टी20 इंटरनेशल विकेट चटकाए हैं.

PAK ने खुद क्लीन स्वीप से बचाया

मैच की बात करें तो सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंतिम मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 182 रन का स्कोर बनाया और फिर अफगानिस्तान की टीम 8 गेंद शेष रहते 116 रन पर समेट दिया.

पाकिस्तान के अंतरिम कप्तान शादाब खान और युवा तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह ने 3-3 विकेट लिए. इहसानुल्लाह ने अपनी तेज शॉर्ट पिच गेंदों से 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए. शादाब ने बल्लेबाजी में भी 17 गेंदों में 28 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. वहीं, सैम अयूब अपने पहले टी20 अर्धशतक से एक रन से चूक गए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के बल्लेबाज नजीबुल्लाह ज़ादरान इहसानुल्लाह की पहली गेंद पर रिटायर्ड हर्ट हो गए. कनकशन के तौर पर आए अज़मतुल्लाह ओमरज़ई ने आउट होने से पहले 21 रन बनाए. पाकिस्तान ने पहले दो टी-20 में केवल 92-9 और 130-6 बनाए थे, लेकिन उसने तीसरे मैच में अच्छी वापसी की.