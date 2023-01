Shadab Khan Marriage: शादाब खान ने सकलैन मुश्ताक की बेटी से किया निकाह, साथी खिलाड़ियों का मजेदार कमेंट्स वायरल

Shadab Khan Marriage: पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) ने पूर्व क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक की बेटी के साथ निकाह कर लिया है. शादाब ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. सोमवार को हुए इस निकाह सेरेमनी में पारिवारिक सदस्यों के अलावा उनके करीबी दोस्त ही शामिल हुए. शादाब से पहले शान मसूद ने भी हाल में निकाह किया है.

लेग स्पिनर शादाब ने कहा कि उनकी पसंद हमेशा अपने पारिवारिक जीवन को अपने पेशेवर करियर से अलग रखने की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा निकाह था. यह मेरे जीवन का एक बड़ा दिन है और एक नए अध्याय की शुरुआत है. मेरी पसंद (पत्नी) और मेरे परिवारों का सम्मान करें. सभी के लिए दुआ और प्यार.

उन्होंने आगे लिखा, मैं मेंटर साकी (सकलैन मुश्ताक) भाई के परिवार का हिस्सा बन रहा हूं. जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब से अपने पारिवारिक जीवन को अलग रखना चाहता था. मेरी पत्नी की भी यही चाहत थी, वह चाहती है कि उसका जीवन निजी रहे. मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि उनकी पसंद और हमारे परिवार की पसंद का सम्मान करें.

शादाब के साथियों ने जल्द ही उन्हें और उनकी पत्नी को शादी की बधाई देना शुरू कर दिया. सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक ने शादाब को उनके बड़े दिन की बधाई दी लेकिन साथ ही उन्होंने एक मजेदार कमेंट भी किया. इमाम ने हंसते हुए इमोजी के साथ शादाब की पोस्ट पर लिखा, ” शादी को बहुत-बहुत बधाई. भाभी के लिए चिंतित हूं, हालांकि, अल्लाह पाक उनको हिम्मत दें.”

इफ्तिखार अहमद ने भी शादाब का टांग खिंचना शुरू कर दिया अपने क्लब में उनका स्वागत किया. उन्होंने कहा, ” ये बंदा आज से सिर्फ भाई नहीं, बलके दूल्हा मियां भी है… क्लब में आपका स्वागत है. शादाबखान भाईजान. बोहत बोहत मुबारक हो.”