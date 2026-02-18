By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'इसी टीम ने साल 2021...' शादाब खान ने इशारों ही इशारों में अफरीदी और यूसुफ के बयानों का दिया जवाब
भारत से हार के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है. पाकिस्तानी टीम के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने शादाब खान, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की आलोचना की थी.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ करारी हार के बाद सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम आलोचकों के निशाने पर है. 15 फरवरी को खेले गए मैच में पाकिस्तान को 61 रन से हार मिली थी. यह टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ सबसे बड़ी हार थी. पूर्व क्रिकेटर्स और फैंस का मानना था कि पाकिस्तानी टीम ने भारत के सामने समर्पण कर दिया था.
पूर्व क्रिकेटर्स ने साधा था पाकिस्तानी टीम पर निशाना
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ ने खास तौर पर टीम की कड़ी आलोचना की. अफरीदी ने तो यहां तक कहा कि वह सिलेक्टर्स की जगह होते तो शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान को टी20 इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप कर देते. मोहम्मद यूसुफ ने भी इसी तरह की बात कही थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘शाहीन, बाबर और शादाब खान का वक्त अब पूरा हो गया है. पाकिस्तान की टी2 टीम को नए खिलाड़ियों की जरूरत है. कमजोर टीमों के खिलाफ जीत के कोई मायने नहीं.’
शादाब खान ने दिया जवाब
शादाब खान ने इन बातों का जवाब दिया है. उन्होंने इन सीनियर खिलाड़ियों को याद दिलाया है कि उन्होंने भी खिलाड़ी के तौर पर भारत को वर्ल्ड कप में नहीं हराया. पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार हराया है. साल 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. शादाब उस टीम का हिस्सा थे.
Time’s up for Shaheen, Babar, and Shadab, Pakistan’s T20 squad needs new performers, not empty wins against weaker sides #T20worldcup
— Mohammad Yousaf (@yousaf1788) February 15, 2026
उन्होंने कहा, ‘जहां तक आलोचना की बात है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. हर किसी की अपनी राय होती है. मुझे लगता है कि सिर्फ एक ओवर ऐसा था जहां चीजें ठीक नहीं हुईं और उसकी वजह से मुझे बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. एक बुरा दिन या एक बुरा ओवर हो सकता है. यह टी20 क्रिकेट है, आप रन दे सकते हैं या आप विकेट ले सकते हैं. मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता.’
‘इसी टीम ने 2021 में भारत को हराया था’
इसके बाद उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों को याद दिलाया कि वे महान खिलाड़ी भी वह नहीं कर पाए हैं जो इस मौजूदा टीम ने किया है. शादाब ने कहा, ‘हमारे पूर्व क्रिकेटरों की अपनी राय है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं. लेकिन आखिर में विश्व कप में भी हमने एक टीम के तौर पर नतीजे हासिल किए हैं जैसे 2021 में भारत को हराना. आलोचना क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा हैं.’
पाकिस्तानी प्लेइंग इलेवन पर भी दिखा आलोचनाओं का असर?
नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान के मैच मे कहीं न कहीं इन आलोचनाओं का असर दिखा. पेसर शाहीन शाह अफरीदी को जहां प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया वहीं बाबर आजम को बल्लेबाजी के लिए ही नहीं भेजा गया.
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान रिकॉर्ड कैसा है
|फॉर्मेट
|मैच
|भारत जीता
|पाकिस्तान जीता
|ड्रॉ / कोई परिणाम नहीं
|टेस्ट
|59
|9
|12
|38
|वनडे (ODI)
|136
|58
|73
|5
|टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I)
|17
|14
|3
|0
|कुल
|212
|81
|88
|43
साल 2000 के बाद भारत नाम पाकिस्तान का रिकॉर्ड कैसा है
|फॉर्मेट
|मैच
|भारत जीता
|पाकिस्तान जीता
|ड्रॉ
|टाई/बेनतीजा
|टेस्ट
|12
|4
|3
|5
|0
|वनडे
|58
|32
|26
|1
|0
|टी20
|17
|14
|3
|0
|0
|कुल
|87
|49
|32
|5
|1
आईसीसी इवेंट्स में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड
|टूर्नामेंट
|खेले गए मैच
|भारत जीता
|पाकिस्तान जीता
|कोई परिणाम नहीं
|क्रिकेट वर्ल्ड कप
|8
|8
|0
|0
|टी20 वर्ल्ड कप
|9
|8
|1
|0
|चैंपियंस ट्रॉफी
|6
|3
|3
|0
|कुल
|23
|19
|4
|0
सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम के साथ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें हैं. और पाकिस्तानी ऑलराउंडर भी जानता है कि वहां मुकाबले आसान नहीं होने वाले. उन्होंने कहा, ‘सुपर आठ मुश्किल होंगे. दबाव वाले मैच होंगे. आखिर में, आप कुछ ही चीजों को काबू कर सकते हैं इसलिए आपको उन्हें कंट्रोल करने पर फोकस करना चाहिए.’ उसका पहला मैच 21 फरवरी को न्यूजीलैंड से होगा. इसके बाद वह इंग्लैंड से 24 फरवरी और श्रीलंका से 28 फरवरी को खेलेगी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें