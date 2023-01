IND W vs ENG W U19 T20 WC Final: भारत की नजरें इतिहास रचने पर, फाइनल में इंग्लैंड से होगी जंग

IND W vs ENG W U19 T20 WC Final: विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा अपनी अगुआई में भारत को रविवार को साउथ अफ्रीका में जारी आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप फाइनल (ICC U19 Women T20 World Cup 2023) में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने काफी सफलता अर्जित की है लेकिन टीम किसी भी स्तर पर विश्व कप ट्राफी नहीं जीत सकी है और सीनियर टीम के साथ दो विश्व कप और एक राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल का हिस्सा रह चुकी शेफाली अंडर-19 विश्व कप की ट्राफी जीतकर घर लौटना चाहेंगी.

सीनियर टीम तीन मौकों पर विश्व कप के फाइनल में पहुंची है लेकिन फाइनल की बाधा पार नहीं कर सकी है. 2005 में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 98 रन से, 2017 में इंग्लैंड से नौ रन से और 2020 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 85 रन से हार मिली. रोहतक की युवा खिलाड़ी दो विश्व कप के अलावा पिछले साल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता टीम का भी हिस्सा थीं और अब वह इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहतीं.

शनिवार को 19 वर्ष की हुई शेफाली ने फाइनल की पूर्वसंध्या पर कहा, ” हां, बहुत फाइनल्स खेले हैं. मैदान पर जाकर अपने खेल का लुत्फ उठाना अहम है. मैंने साथी खिलाड़ियों से भी कहा है कि तनाव मत लो, बस अपना शत प्रतिशत दो, यह मत सोचो कि यह फाइनल है. बस खुद पर भरोसा रखो. यह सब अतीत की बात है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम इस बार विश्व कप जीतने के लिये प्रतिबद्ध है और प्रत्येक दिन सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं.”

सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आठ विकेट से जीत दर्ज की जिसमें उसकी गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को नौ विकेट पर 107 रन ही बनाने दिए. लेग स्पिनर पार्श्वी चोपड़ा ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाये जबकि शेफाली ने अपने चार ओवर में महज चार रन दिये और एक विकेट झटका. श्वेता सहरावत के नाबाद 61 रन से भारत ने 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

शेफाली ने अपने पिता संजीव वर्मा के शब्द याद करते हुए कहा, ” वह हमेशा मुझे कहते कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और एक दिन विश्व कप जीतूंगी. वह मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित करते. मैं उनके और अपने परिवार के बलिदानों की वजह से यहां पर हूं.”

भारत का सामना मजबूत इंग्लैंड से होगा जिसने सुपर सिक्स ग्रुप में सभी चार मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खराब बल्लेबाजी के कारण इंग्लैंड की टीम 19.5 ओवर में 99 रन पर सिमट गयी लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के कारण आस्ट्रेलिया को 96 रन पर समेटकर फाइनल में जगह बनाई.

इसमें उसकी लेग स्पिनर हन्ना बेकर्स ने चमकदार प्रदर्शन करते हुए चार ओवर में 10 रन देकर तीन विकेट झटके। कप्तान ग्रेस स्क्रिवेंस ने 3.4 ओवर में आठ रन देकर दो विकेट चटकाए.