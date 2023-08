समय से पहले पहुंची एयरपोर्ट, फिर भी फ्लाइट में नहीं मिली एंट्री, शेफाली वर्मा ने Indigo एयरलाइंस पर झाड़ा गुस्सा

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा (Shafali Verma) इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. लेकिन इस बार वह अपने प्रदर्शन के चलते नहीं बल्कि एक एयरलाइंस के स्टाफ द्वारा खराब व्यवहार के चलते हैं. दरअसल, भारतीय टीम की इस विस्फोटक बैटर ने इंडिगो एयरलाइंस पर काफी व्यवहार का आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाई है.

शेफाली द्वारा दी जानकारी के मुताबिक, वह दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो रही थी और दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेने के पहुंची. दाएं हाथ की यह बैटर फ्लाइट के टेकऑफ होने से 25 मिनट पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फ्लाइट में एंट्री नहीं दी गई. इस दौरान उन्होंने एयरलाइंस के स्टाफ से काफी आग्रह भी किया. लेकिन फिर भी उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया. शेफाली ने कहा कि Indigo एयरलाइंस के साथ उनका अनुभव काफी खराब रहा.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ” दिल्ली से बनारस. मैं फ्लाइट के टेकऑफ होने से 25 मिनट पहले आई और बहुत आग्रह किया, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिली. स्टाफ का व्यवहार भी काफी खराब था. #indigo अच्छा अनुभव नहीं था.”