T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय अंडर-19 महिला टीम ऐलान, शेफाली वर्मा को मिली कप्तानी की जिम्मेदारी

T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय अंडर-19 महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है. शेफाली वर्मा को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज और फिर अगले महीने T20 वर्ल्ड कप 2023 (Under-19 Women’s T20 World Cup) के लिए भारतीय U19 महिला टीम का चयन किया.

BCCI ने एक बयान में बताया कि भारतीय अंडर-19 महिला टीम 27 दिसंबर 2022 से 04 जनवरी 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इसके बाद ICC U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का पहला एडिशन दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा.

इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी. भारत को दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और स्कॉटलैंड के साथ ग्रुप डी में रखा गया है. प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष तीन टीमें सुपर सिक्स राउंड में आगे बढ़ेंगी, जहां टीमों को छह के दो ग्रुपों में रखा जाएगा.

प्रत्येक ग्रुप की टॉप- दो टीमें फिर सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जोकि 27 जनवरी को पोटचेफस्ट्रूम के जेबी मार्क्स ओवल में खेला जाएगा. ICC U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 29 जनवरी को इसी मैदान पर होगा.