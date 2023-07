आईसीसी के ब्रांड एंबेसडर बने शाहरुख खान; विश्व कप 2023 का शानदार प्रोमो लॉन्च किया

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बुधवार राच भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी वनडे विश्व कप 2023 के लिए प्रमोशनल मीडियो लॉन्च किया जिसमें और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (SRK) है. इस बेहतरीन वीडियो में 1975 के बाद से आईसीसी विश्व कप के हर सीजन के ऐतिहासिक पल शामिल हैं.

आईसीसी ने शाहरुख वनडे विश्व कप 2023 का ब्रांड एंबेसडर बनाया है. शाहरुख के अलावा वीडियो में क्रिकेट जगत से दिनेश कार्तिक और जोंटी रोड्स, मुथैया मुरलीधरन और शुबमन गिल भी नजर आ रहे हैं.