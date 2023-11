कोलकाता। पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी बुधवार को वनडे रैंकिंग में नंबर एक गेंदबाज बन गए जो उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है. अफरीदी ने सात पायदान की छलांग लगाकर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को पछाड़ा. बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान की जीत में अफरीदी ने 23 रन देकर तीन विकेट लिये. इसी मैच में उन्होंने 100वां वनडे विकेट भी लिया. उन्होंने 51 मैचों में इस आंकड़े को छुआ और सबसे तेजी से वनडे विकेटों का शतक पूरा करने वाले वह तीसरे गेंदबाज और पहले तेज गेंदबाज बन गए.

इस वर्ल्ड कप में वह सात मैचों में 16 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. भारत के मोहम्मद सिराज रैंकिंग में तीसरे और स्पिनर कुलदीप यादव सातवें स्थान पर हैं.

New No.1 ranked bowler 👑

The Pakistan speedster leads the pack in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s ODI Player Rankings ⬇️https://t.co/jB7vDWimfq

— ICC (@ICC) November 1, 2023