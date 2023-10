4,4,4,4..खाने के बाद शाहीन अफरीदी ने क्विंटन डिकॉक का कुछ यूं किया शिकार

कप्तान बाबर आजम सहित पाकिस्तान के अधिकतर बल्लेबाज अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए, जिससे उनकी टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप के मैच में शुक्रवार को चेन्नई में 46.4 ओवर में 270 रन पर आउट हो गई. पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील (52) और बाबर (50) ने अर्धशतक जमाए. वहीं, शादाब खान ने 43 और मोहम्मद रिजवान ने 31 रन का योगदान दिया.

पाकिस्तान के 270 रनों का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम को सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बावुमा ने ताबड़तोड़ आगाज दिया. इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी का आगाज किया और पहले ही ओवर में 11 रन लुटा दिए. इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी की क्विंटन डिकॉक ने रेल बना दी. क्विंटन ने चौके से ओवर का स्वागत किया और फिर एक वाइड गेंद के बाद लगातार 3 चौके जड़ दिए. ओवर में लगातार 4 चौके खाने के बाद शाहीन की लाइन और लैंथ बिगड़ गई. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 19 रन लुटा दिए.

इफ्तिखार अहमद ने दूसरे ओवर में वापसी की और सिर्फ 4 रन खर्च किए. चौथे ओवर में एक बार फिर शाहीन के हाथों में गेंद थी और उन्होंने बड़ी ही चतुराई से ओवर का आगाज किया. पहली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ फेंकने के बाद शाहीन ने तीसरी गेंद पर क्विंटन को अपने जाल में फंसा लिया. तीसरी गेंद शाहीन ने थोड़ी शॉर्ट फेंकी लेकिन पुल करने लायक नहीं थी. यहीं क्विंटन गलती कर गए. क्विंटन ने पुल खेला और मोहम्मद वसीम जूनियर ने हल्का दायीं तरफ ख़ुद को मूव करते हुए कैच को लपक लिया. इस तरह पहले ओवर में पिटने के बाद शाहीन ने बड़ी ही चालाकी से क्विंटन को अपने दूसरे ओवर में शिकार बना लिया. क्विंटन 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

Quinton Dekock bashing Shaheen in 1st over for 4 4 wd 4 4 2 😭😭🤣 19runs 😭😭

Pace is Pace yaar 💀💀#PAKvsSA pic.twitter.com/qEe7Nlw8NS

