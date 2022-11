Shaheen Afridi Injury Update : पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पैर की सर्जरी करवा ली है. रविवार को उन्‍होंने फैन्‍स के साथ सर्जरी के बाद की तस्‍वीर साझा की. बताया जा रहा है कि अगले छह महीनों तक अफरीदी का प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट में वापसी कर पाना संभव नहीं है. पाक गेंदबाज ने फैन्‍स से उनके लिए प्रार्थना में रखने का आग्रह किया है.

शाहीन शाह अफरीदी ने अस्पताल के बिस्तर पर अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया, “आज एपेन्डेक्टॉमी की एक सर्जरी हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस कर रहा हूं. मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें.”

टी20 विश्‍व कप 2022 के खिताबी मैच में शाहीन अफरीदी को एक कैच पकड़ते वक्‍त चोट लग गई थी. इसके बाद जब वो गेंदबाजी के लिए आए तो अपना ओवर भी पूरा नहीं कर पाए थे. पाकिस्‍तानी क्रिकेट एक्‍सपर्ट मानते हैं कि अफरीदी का अपने अपने ओवर पूरे नहीं डाल पाना ही उनकी हार की मुख्‍य वजह बना.