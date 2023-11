Shaheen Afridi ने पाकिस्तान के नए T20I कप्तान बनने पर दिया पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: विश्व कप 2023 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है और अब तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) और शान मसूद को क्रमशः टी20 और टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया है.

बाबर के कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान जैसै सीनियर खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जा सकती है. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शाहीन अफरीदी पर भरोसा जताया है. टीम में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अफरीदी ने कहा है कि वह टीम भावना को बरकरार रखेंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे.

अफरीदी ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, ” मैं हमारी राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट टीम का नेतृत्व करके सम्मानित और रोमांचित महसूस कर रहा हूं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्रशंसकों का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया. मैं टीम भावना को कायम रखने और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा. हमारी सफलता एकता, विश्वास और अथक प्रयास में निहित है. हम सिर्फ एक टीम नहीं हैं, हम एक भाईचारा हैं, एक परिवार हैं और एक साथ फिर से मिलकर उठेंगे.”

23 साल के अफरीदी ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में बतौर कप्तान खुद को साबित किया है. उनकी कप्तानी में लाहौर कलंदर्स की टीम ने दो बार पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का खिताब जीता है.

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) November 16, 2023