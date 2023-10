बेंगलुरु. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान (AUS VS PAK) की टीम आज आमने-सामने हैं. पाकिस्तान की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में डेविड वॉर्नर और मिशेल मार्श की शतकीय पारी से 50 ओवर में नौ विकेट पर 367 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah afridi) ने इस मैच में पांच विकेट हासिल किए. पांच विकेट लेने के बाद शाहीन शाह अफरीदी मैदान पर सिर झुकाकर सजदा करते नजर आए, यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah afridi) ने विश्व कप में दूसरी बार पांच विकेट हासिल किए हैं. ऐसा करने वाले वह दूसरे पाकिस्तान के खिलाड़ी है. शाहिद अफरीदी के नाम भी दो बार विश्व कप में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड है. शाहीन शाह अफरीदी ने हेजलवुड को अपना पांचवां शिकार बनाया. उनके पास दो बार हैट्रिक लेने का मौका था, मगर वह चूक गए. पांच विकेट पूरा करते ही शाहीन शाह अफरीदी ने मैदान पर सजदा किया.

REMEMBER THE NAME SHAHEEN SHAH AFRIDI HE TAKES HIS FIFTH WICKET OFFERED SAJDA TO THANK ALLAH🔥♥️.#ShaheenAfridi #PAKvsAUS #WorldCup2023 pic.twitter.com/r1gv6BYZJa

