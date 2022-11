PAK vs NZ 1st Semi: शाहिद अफरीदी ने सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तान टीम को चेतावनी के साथ-साथ दी ये खास सलाह

PAK vs NZ, 1st Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल का टिकट कटा चुकी पाकिस्तान की टीम 2022 के एडिशन में एक बार फिर से सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार है. पाकिस्तान को सुपर 12 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद टीम के लिए आगे की राह मुश्किल हो गई थी.

लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ नीदरलैंड की जीत और फिर बांग्लादेश के खिलाफ उसकी जीत ने उसे सेमीफाइनल में पहुंचा दिया. टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल-1 में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड (New Zealand vs Pakistan) से बुधवार, 09 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर होगा. इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान टीम को अपने पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) से एक खास सलाह मिली है.

2009 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे अफरीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हमें टॉप ऑर्डर में एक पॉवर हिटर बल्लेबाज की जरूरत है, जोकि हारिस और शादाब की तरह खुलकर खेल सके. प्लीज आप हारिस को रिजवान के साथ पारी का आगाज करना का मौका दें और आप नंबर तीन पर खेलें. आपको मैच जीतने के लिए कठोर और संतुलित बल्लेबाजी क्रम में लचीला होना चाहिए.’