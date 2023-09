जय शाह के बयान से अफरीदी को लगी मिर्ची, पाकिस्तान के कारनामे गिनाए

पूर्व पाक कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने बीसीसीआई सचिव जय शाह के पाकिस्तान में सुरक्षा के मसले से जुड़े बयान पर पलटवार किया है. हाल ही में जय शाह ने मीडिया को दिए बयान में कहा था कि सभी सदस्य शुरु में पाकिस्तान में पूरे टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर झिझक रहे थे. यही वजह है कि एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका में भी करना पड़ा. जय शाह के इस बयान पर अब अफरीदी ने हमला बोला है. अफरीदी ने उन सभी क्रिकेट टीमों के नाम बताए हैं जिनकी पाकिस्तान ने हाल के कुछ सालों में मेजबानी की है. सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट काफी वायरल हो रही है.

अफरीदी ने एक्स पर लिखा, “मुझे पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति के बारे में मिस्टर जय शाह का बयान मिला. उनकी मेमोरी को ताजा करने के लिए, पाकिस्तान ने पिछले 6 वर्षों में निम्नलिखित विदेशी खिलाड़ियों/टीमों की मेजबानी की है:

अफरीदी ने आगे कहा, “इसमें कोई शक नहीं शाह जी, पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है.”