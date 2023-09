नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) का मैच सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि बाहर भी खेला जाता है. दोनों ओर से बयानबाजी होती है. एशिया कप (Asia Cup 2023) के अहम मुकाबले में शनिवार 2 सितंबर को दोनों टीमें आमने-सामने थीं. लेकिन श्रीलंका के कैंडी शहर स्थित पल्लेकल स्टेडियम पर बारिश की वजह से मैच पूरा नही हो पाया. और हार-जीत के फैसले के बिना मुकाबला समाप्त हो गया.

भारतीय टीम ने इस मैच में बल्लेबाजी की थी. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली टीम ने 48.5 ओवरों में 266 रन का स्कोर बनाया था. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और ईशान किशन (Ishan Kishan) के अलावा कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी के सामने सहज नजर नहीं आया.

पहली पारी के बाद शुरू हुई बारिश जब नहीं रुकी तो मैच रद्द करने का फैसला किया गया. इस बीच विराट कोहली (Virat Kohli), बाबर आजम (Babar Azam), शादाब खान (Shadab Khan) और कुछ अन्य खिलाड़ी आपस में हंसी-मजाक कर रहे थे. भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है. लेकिन खिलाड़ियों के बीच सम्मान अकसर देखा जाता है. वे अकसर एक-दूसरे के साथ हंसते-बोलते नजर आते हैं.

हालांकि टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर इस हंसी-मजाक से खुश नहीं दिखे. उन्होंने माना कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर इस तरह की दोस्ती से वह थोड़े नाराज हैं.

गंभीर ने कहा, ‘जब आप मैदान पर अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं तो आपको अपनी दोस्ती बाउंड्री लाइन के बाहर रखनी चाहिए. गेम में मुकाबला होना चाहिए. दोस्ती बाहर रहनी चाहिए. दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच आक्रामकता होनी चाहिए. आप छह-सात घंटे के मैच के बाद बाहर दोस्ताना व्यवहार रख सकते हैं.’

गंभीर ने आगे कहा, ‘यह सब बहुत जरूरी है. क्योंकि आप सिर्फ अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे. आप सौ करोड़ से बड़े अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इन दिनों मैं देखता हूं कि खिलाड़ी विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हैं और मैच के दौरान ही मजाक करते हैं. आपको कुछ साल पहले यह नजर नहीं आता था. आप फ्रैंडली मैच ही खेल रहे हो.’

हालांकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी से पाकिस्तानी मीडिया में इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई. अफरीदी ने गंभीर की बातों की आलोचना की. अफरीदी ने कहा कि मैदान के बाहर भी जिंदगी है. और खिलाड़ी भी अपने-अपने देश के दूत होते हैं और उन्हें भी एक-दूसरे के लिए सम्मान का संदेश देना चाहिए.

अफरीदी ने कहा, ‘ये उनके विचार हैं. मैं अलग सोचता हूं. हम क्रिकेट भी दूत हैं. हम सबके पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं. तो अच्छा है कि प्यार और सम्मान का संदेश दिया जाए. हां, मैदान पर आक्रामकता होनी चाहिए लेकिन मैदान के बाहर भी जिंदगी है.’