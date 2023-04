सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन के डेब्यू पर भावुक हुए शाहरुख खान ने कहा- 'कितना गर्व का पल'

अर्जुन ने मुंबई के लिए आयु-वर्ग क्रिकेट खेला है और 2020-21 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टी20 डेब्यू किया. अब देखना होगा कि वो बाकी टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए डेब्यू किया. जिसके बाद से इस युवा खिलाड़ी को खेल और फिल्म जगत की कई हस्तियों की ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं.

सुपरस्टार शाहरुख खान, जो आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर के सह-मालिक हैं, ने भी जूनियर तेंदुलकर के लिए एक सुंदर मैसेज लिखा.

As competitive as this IPL may be… but when u see a friends son #ArjunTendulkar take the field it is a matter of such happiness and joy. Wish Arjun all the best and @sachin_rt what a proud moment!! Wow! — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 17, 2023

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “ये आईपीएल काफी प्रतिस्पर्धी हो सकता है … लेकिन जब आप एक दोस्त के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मैदान में देखते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है. अर्जुन को शुभकामनाएं और सचिन तेंदुलकर के लिए क्या गर्व का पल है !! वाह.”

अर्जुन 2021 से मुंबई स्क्वाड का हिस्सा हैं लेकिन आखिरकार उन्हें हाल ही में प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला. 23 साल के ऑलराउंडर ने मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी अटैक की शुरुआत की और दो प्रभावशाली ओवर फेंके. अपनी प्रभावशाली शुरुआत के बाद, सचिन ने अर्जुन के लिए एक अनमोल संदेश छोड़ा.

Arjun, today you have taken another important step in your journey as a cricketer. As your father, someone who loves you and is passionate about the game, I know you will continue to give the game the respect it deserves and the game will love you back. (1/2) pic.twitter.com/a0SVVW7EhT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 16, 2023

सचिन ने ट्वीट किया, “अर्जुन, आज आपने एक क्रिकेटर के रूप में अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आपके पिता के रूप में, जो आपसे प्यार करता है और खेल के प्रति जुनूनी है, मुझे पता है कि आप खेल को वो सम्मान देना जारी रखेंगे जिसका वह हकदार है और खेल भी आपसे प्यार करेगा.”

You have worked very hard to reach here, and I am sure you will continue to do so. This is the start of a beautiful journey. All the best! (2/2) — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 16, 2023

उन्होंने कहा. “आपने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, और मुझे यकीन है कि आप ऐसा करना जारी रखेंगे. ये एक खूबसूरत यात्रा की शुरुआत है. शुभकामनाएं!”

