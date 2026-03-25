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बांग्लादेश टीम में लौट सकते हैं शाकिब अल हसन, 2027 वर्ल्ड कप पर निगाहें
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद शाकिब बांग्लादेश नहीं लौट पाए थे. अंतरिम सरकार ने उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया.
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की चयन समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष हबीबुल बशर ने कहा है कि वह चाहते हैं कि अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन वापस वतन लौटकर कम से कम 2 साल और देश के लिए खेलें, जिसमें 2027 का वनडे वर्ल्ड कप भी शामिल है.
शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी के सदस्य रहे 38 वर्षीय शाकिब अपनी सरकार के पतन के बाद अमेरिका चले गए थे और अंतरिम सरकार ने उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने से रोक दिया था.
इस साल की शुरुआत में नई सरकार के गठन के बाद पद संभालने वाले बशर चाहते हैं कि शाकिब वापस वतन लौटकर फिर से देश की तरफ से खेलें.
बशर ने कहा कि शाकिब की वापसी पर विचार किया जा रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 अप्रैल से शुरू होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में उन्हें टीम में रखना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें अब बहुत कम समय बचा है.
उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अब अधिक समय नहीं बचा है. मुझे पता नहीं है कि हाल में शाकिब ने कितनी क्रिकेट खेली है. उनके बारे में मैं जितना जानता हूं उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि वह ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो कल आकर ही खेलना शुरू कर दें.’
बशर ने क्रिकबज से कहा, ‘उन्हें भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है. इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है. निश्चित तौर पर अगर हम शाकिब के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें लंबे समय तक टीम से जोड़ने के बारे में सोचेंगे.’
शाकिब ने संन्यास लेने से पहले अपने घरेलू मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट खेलने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन बशर ने कहा कि यह दिग्गज क्रिकेटर अभी भी कम से कम दो साल और खेल सकता है.
उन्होंने कहा, ‘मैं यह नहीं सोच रहा कि शाकिब एक सीरीज में खेलने के लिए आए और फिर वापस लौट जाएं. अगर वह अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम चाहेंगे कि वह लंबे समय तक अपना योगदान देते रहें और इसके लिए तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है. मैं चाहता हूं कि वह टीम से जुड़े और कम से कम 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक खेलें.’
(एजेंसी: भाषा)
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