Watch Video: शाकिब अल हसन ने भीड़ के बीच में फैंस की कर दी पिटाई, वीडियो वायरल

स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) ने हाल में बांग्लादेश के लिए नया इतिहास रचा है. वह हाल ही में 300 वनडे विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी बॉलर बने हैं. हालांकि शाकिब अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जितने मैदान के अंदर सुर्खियों में रहते हैं उतने ही वह अपने व्यवहार को लेकर मैदान के बाहर भी विवादों में रहते हैं.

शाकिब को कई बार अंपायरों के साथ लड़ते देखा जा चुका है और अब उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फैंस की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं.

शाकिब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह फैंस को पीटते हुए नजर आ रहे हैं. स्टार ऑलराउंडर एक प्रमोशनल इवेंट के लिए चटगांव में थे और वहां पर भारी संख्या में फैंस आए हुए थे. फैंस अपने स्टार क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े. इसी बीच एक लड़के ने शाकिब की कैप छीन ली और इसके बाद शाकिब अपना आपा खो बैठे. ऑलराउंडर ने इसके बाद उस फैन को पीटना शुरू कर दिया. शाकिब का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब ने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने वनडे में अपने 7000 रन पूरे किए. बल्लेबाजी में कमाल करने के बाद शाकिब ने गेंदबाजी में भी इतिहास रचा. वह 300 वनडे विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी बॉलर बने.

शाकिब ने अपना पहला वनडे विकेट 2006 में हरारे में एल्टन चिगुम्बुरा को आउट करके लिया था. इसके बाद उन्होंने अपना 100वां विकेट 2010 में एशिया कप में दांबुला में असद शफीक को आउट करके हासिल किया था. 2015 में ढाका में हाशिम अमला का विकेट वनडे में उनका 200वां विकेट था.