आरसीबी फैंस की शर्मनाक हरकत! हार के बाद शुभमन गिल, उनकी बहन को सोशल मीडिया पर दी गालियां

आईपीएल 2023 में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे गुजरात टाइटंस के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ मैच में एक और शानदार शतक जड़ा और अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की. गुजरात की इस जीत के साथ आरसीबी की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद टूटी और फाफ डु प्लेसिस (Faf du Plessis) की ये टीम टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. जिसके बाद टूर्नामेंट की शुरुआती स्टेज में संघर्ष कर रही रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ में जगह बना ली है.

आरसीबी के खिलाफ मैच 198 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने 52 गेंदो पर पांच चौकों और आठ छक्कों की मदद से 104 रन की नाबाद पारी खेली. गुजरात के लिए इस सीजन की अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के बाद गिल को इंटरनेट पर प्रशंसकों, विशेषज्ञों और यहां तक कि क्रिकेटरों से भी भारी प्रशंसा मिल रही है. वहीं दूसरी तरफ आरीसीबी की हार से गुस्साए फैंस ने गिल को अपना निशाना बनाया है.

बैंगलोर टीम के फैंस के एक समूह ने गिल को सोशल मीडिया पर गाली देना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, इन फैंस ने शुभमन की बहन शाहनील को भी इंस्टाग्राम पर अपशब्द कहे.