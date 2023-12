Hindi Cricket Hindi

Shameonmi And Ripmumbaiindians Trends After Mumbai Indians Removes Rohit Sharma As Captain

रोहित की जगह हार्दिक को कप्तानी सौंपने पर भड़के फैंस, 'ShameonMI' और 'RIPMumbaiIndians' हुआ ट्रेंड

हार्दिक पांड्या को आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया है. हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम ने गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया है.

(Photo-Twitter)

आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बनाया है. हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस में शामिल होने के लिए फ्रेंचाइजी के मालिक के सामने कई शर्त रखी थी, जिसमें टीम की कप्तानी भी शामिल था. हालांकि क्रिकेट फैंस को मुंबई इंडियंस का यह फैसला पसंद नहीं आया तो लोगों ने जमकर गुस्सा निकाला है.

रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को कप्तान बनाए जाने क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया साइट पर ‘ShameonMI’ और ‘RIPMumbaiIndians’ को ट्रेंड कराया. लोगों ने हार्दिक पांड्या की फिटनेस और इमानदारी को लेकर भी सवाल उठाए और मुंबई इंडियंस के टीम मैनजमेंट पर भड़ास निकाली है. वहीं इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस के पेज की फैन फॉलोअिंग में भी कमी आई है और लगातार लोग पेज को अनफॉलो कर रहे हैं. लोगों ने रोहित शर्मा के प्रति अपना प्यार जताते हुए कई मीम्स और वीडियो भी शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां देखें लोगों का रिएक्शन:

dhawal kulkarni show love and affection towards Rohit Sharma!!

No 45 ❤️

We love you skipper !!

Unfollow Mumbai Indians!!#RohitSharma | #ShameOnMI pic.twitter.com/6vzArVumt8 — Aakrosh Dwivedi (@KAakrosh) December 16, 2023

Hashtag & Tagline both Trending Together #ShameOnMI RIP MUMBAI INDIANS pic.twitter.com/6TkIGzHIKY — Vaishnavi (@Vaishnavii_N) December 16, 2023