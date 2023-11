बाबर आजम की छुट्टी, PCB ने किया पाकिस्तान के टेस्ट और टी20 कप्तानों का ऐलान

वर्ल्ड कप 2023 में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल मच गई है. टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड के सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाइ नहीं कर पाई. इसके बाद बाबर आजम (Babar Azam) ने टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया. बाबर के जाने के बाद पाकिस्तान ने नए कप्तानों के नाम का ऐलान भी कर दिया है. शान मसूद (Shan Masood) को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है. पाकिस्तान क्रिकेट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.

Presenting our captains 🇵🇰@shani_official has been appointed Test captain while @iShaheenAfridi will lead the T20I side. pic.twitter.com/wPSebUB60m

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 15, 2023