Shane Warne Death Anniversary: शेन वॉर्न ने आज ही के दिन दुनिया को कहा था अलविदा, क्रिकेट जगत ने कुछ इस तरह किया याद

Shane Warne Death Anniversary: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) ने आज ही के दिन 04 मार्च 2022 को दुनिया को अलविदा कहा था. उनकी पहली जयंती पर पूरा क्रिकेट जगत आज उन्हें याद कर रहा है. वॉर्न पिछले साल मार्च में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए थाईलैंड गए, जहां 52 साल की उम्र में एक गुफा के अंदर वह मृत पाए गए थे. मैदान के बाहर वॉर्न की जिंदगी काफी विवादों से भरी रही. उन्होंने खुद कई महिलाओं के साथ रिश्ते होने की बात स्वीकारी थी.

शेन वॉर्न की पहली जयंती पर उनके परिवार, उनकी आईपीएल (IPL) टीम राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) समेत क्रिकेट जगत ने उन्हें याद किया. महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वान, शेन वॉटसन समेत कई पूर्व खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को याद किया है.

वॉर्न आईपीएल में सबसे पहले खिताब जीतने वाले कप्तान थे. उनकी कप्तानी में ही राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 2008 के पहले सीजन में आईपीएल खिताब जीता था. वह बाद में भी उसी टीम से जुड़े रहे. राजस्थान रॉयल्स ने वॉर्न की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

शेन वॉर्न की जिंदगी में कई विवादित पल आए जिसमें ड्रग्स लेने से लेकर सेक्स चैट और महिलाओं के साथ संबंध भी शामिल है. वॉर्न का अफेयर मॉडल एक्ट्रेस लिज हर्ले से भी रहा. लिज ने उनके निधन के बाद कहा था कि ब्रेकअप के बाद भी दोनों में अक्सर बातचीत होती थी.