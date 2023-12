शेन वॉटसन को PSL में मिली अहम जिम्मेदारी, इस टीम के बने हेड कोच

पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League) के नए सीजन से पहले क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, क्वेटा ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन को अपना हेड कोच नियुक्त किया है. इससे पहले टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी मोईन खान के कंधो पर थी. मोईन को अब टीम डायरेक्टर बना दिया गया है. वॉटसन का क्वेटा ग्लेडिएटर्स से पुराना नाता रहा है. वह 2018 से 2020 तक बतौर खिलाड़ी क्वेटा से खेल चुके हैं. इस दौरान वह 2019 में खिताब जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे. इस सीजन उन्हें शानदार प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया था.

ANNOUNCEMENT

The Quetta Gladiators owner and the team management has decided to appoint Former Australian all-rounder and Gladiators’ best run-getter in the PSL, @ShaneRWatson33 as head coach of the team.… pic.twitter.com/Ig7SEWQWTZ

— Quetta Gladiators (@TeamQuetta) December 6, 2023