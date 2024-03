Ranji Trophy final: सेमीफाइनल में शतक... फाइनल में तूफानी अर्धशतक, शार्दुल ठाकुर ने फिर मचाया बवाल

मुंबई: टीम इंडिया से बाहर चल रहे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) रणजी ट्रॉफी 2024 में कमाल के फॉर्म में दिख रहे हैं. उन्होंने रविवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल 2024 (Ranji Trophy final) में विदर्भ के खिलाफ में मुंबई की टीम के लिए एक और तूफानी पारी खेली. उनकी इस शानदार पारी की बदौलत मुंबई की टीम विदर्भ के खिलाफ ((Mumbai vs Vidarbha Final) अपनी पहली पारी में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई को सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (63 गेंदों पर 46 रन) और भूपेन लालवानी (64 गेंदों पर 37 रन) ने पहले विकेट के लिए 81 रनों की साझेदारी करके शानदार शुरुआत दी.

लेकिन फिर मेजबान टीम फिर लड़खड़ाने लगी. मुशीर खान (6), श्रेयस अय्यर (7), हार्दिक तमोरे (5), अजिंक्य रहाणे (7) और शम्स मुलानी (13) एक के बाद एक पवेलियन लौट गए. मुंबई ने अपनी पहली पारी में एक समय 111 रन तक ही अपने छह विकेट खो दिए. हाल ही में बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए गए श्रेयस अय्यर को उमेश यादव ने आउट किया.

इसके बाद 8वें नंबर पर आए शार्दुल ठाकुर मुंबई के लिए संकटमोचक बनकर उभरे और अपनी टीम के लिए एक बार फिर से एक तूफानी पारी खेली. उन्होंने 37 गेंदों पर ही छह चौके और दो छक्के के सहारे अपना अर्धशतक जड़ डाला. ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका यह 12वां अर्धशतक है.

ऑलराउंडर शार्दुल ने 7वें विकेट के लिए शम्स मुलानी के साथ 43, 8वें विकेट के लिए तनुष कोटिय़न के साथ 22 रन की साझेदारी की और मुंबई को 200 के पार पहुंचाया. वह टीम के अंतिम बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 69 गेंदों पर आठ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 75 रन की सर्वोच्च पारी खेली. मुंबई ने इस तरह अपनी पहली पारी में 224 रन का स्कोर बनाया.

शार्दुल ने इससे पहले, सेमीफाइनल में भी मुंबई के लिए शतकीय पारी खेली थी. उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ 13 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 109 रन की शानदार शतकीय पारी खेली थी. बल्ले से शतक जड़ने के अलावा उन्होंने मैच में कुल 4 विकेट भी लिए थे. अपने इस ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर शार्दुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

Shardul Thakur’s fighting 58* takes Mumbai to 202/8 at Tea on Day 1.

4⃣ wickets in this session for Vidarbha. 93 runs scored by Mumbai.

