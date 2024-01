Shaun Marsh Retirement: एरोन फिंच के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और दिग्गज क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान

मेलबर्न: विस्फोटक बल्लेबाज एरोन फिंच के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक और धाकड़ बल्लेबाज शॉन मार्श (Shaun Marsh announces retirement) ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. 40 साल के मार्श बिग बैश लीग (Big Bash League) में अपना आखिरी मुकाबला खेलेंगे. मेलबर्न रेनेगेड्स के स्टार खिलाड़ी मार्श बीबीएल 2023-24 में अपना आखिरी मैच सिडनी थंडर्स (Melbourne Renegades vs Sydney Thunder) के खिलाफ खेलेंगे. मार्श 2019-2020 में रेनेगेड्स टीम से जुड़े थे और इससे पहले वह पर्थ स्क्रॉचर्स की टीम का हिस्सा थे.

मार्श ने रविवार को कन्फर्म करते हुए कहा कि इस सप्ताह सिडनी थंडर्स के खिलाफ होने वाला मैच इस लीग में उनके करियर का आखिरी पेशेवर मैच होगा. मार्श ने एक बयान में कहा,” मुझे रेनेगेड्स के लिए खेलना पसंद है. मैं पिछले पांच वर्षों में कुछ महान लोगों से मिला हूं और मैंने जो दोस्ती बनाई है वह जीवन भर रहेगी. यह टीम बेहद खास है. वे मेरे लिए अद्भुत रहे हैं, अद्भुत टीम के साथी और यहां तक ​​कि बेहतर दोस्त भी.”

शॉन मार्श से पहले उनके मेलबर्न रेनेगेड्स के साथी विश्व कप विजेता टीम के कप्तान एरोन फिंच ने भी हाल ही में पेशेवर क्रिकेट को अलविदा कहा है. मार्श और फिंच बीबीएल में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में रहे हैं. फिंच 3311 रनों के साथ पहले नंबर पर जबकि शॉन मार्श 1375 रनों के साथ तीसरे नंबर पर रहे हैं. सैम हार्पर 1433 रनों के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.

बिग बैश लीग में उन्होंने चोट के चलते देर से अपने करियर का आगाज किया था. मार्श इस साल अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे. उन्होंने 138.16 के स्ट्राइक रेट से 181 रन बनाए थे. उनका बल्लेबाजी औसत 45.25 का रहा है. उन्होंने रेनेगेड्स के लिए इस सीजन मे सिर्फ पांच मैच खेले और तीन हाफ सेंचुरी लगाईं. इसमें फिंच के आखिरी मैच में 49 गेंद पर खेली गई 64 रन की पारी भी शामिल है.

Bowing out at the top of his game 💪

Shaun Marsh has announced his retirement from professional cricket.

Read more ➡️ https://t.co/r8digPFapb pic.twitter.com/CfJGHimSQi

— Melbourne Renegades (@RenegadesBBL) January 14, 2024