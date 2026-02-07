  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Shemron Hetmyer Breaks Chris Gayle Record Of Fastest Half Century For West Indies In T20 World Cup

T20 World Cup 2026: एक ही मैच में टूटे क्रिस गेल के 2 बड़े रिकॉर्ड, वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को धूल चटाई

क्रिस गेल वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज रहे हैं. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले ही मुकाबले में वेस्टइंडीज के दो बल्लेबाजों ने उनके दो कीर्तिमान तोड़ दिए.

Published date india.com Published: February 7, 2026 6:43 PM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
shemron-Hartmeyer
shemron-Hartmeyer

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज हाफ सेंचुरी के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. शनिवार, 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कमाल की पारी खेली. हेटमायर ने स्कॉटलैंड के गेंदबाजों की खुलकर खबर ली. उन्होंने 36 गेंद पर कमाल की 64 रन की पारी खेली. उनकी पारी में दो चौके और छह छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक-रेट 177 का रहा. हेटमायर ने सिर्फ 22 गेंद पर अपनी हाफ-सेंचुरी पूरी की. वह गेल से आगे निकल गए. जिन्होंने 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेंद पर अर्धशतक लगाया था.

वेस्टइंडीज ने हासिल की जीत

वेस्टइंडीज ने इस मैच में बड़ी जीत हासिल की. कैरेबियाई टीम के स्कोर के जवाब में स्कॉटलैंड की पूरी टीम 18.5 ओवर में  147 रन ही बना सकी. यह वेस्टइंडीज ने इसके साथ ही जीत के साथ खाता खोला है. विंडीजने 35 रन से मुकाबला अपने नाम किया.

वेस्टइंडीज ने दिखाया फुल दम

वेस्टइंडीज के लिए शेफर्न रदरफर्ड ने आखिरी ओवरों में भी कमाल की बल्लेबाजी की. उन्होंने 13 गेद पर 26 रन बनाए. उनकी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया. उनका स्ट्राइक-रेट 200.00 का था. रदरफर्ड का बल्लेबाजी कमाल की रही है. 2025 सेडेथ ओवर्स में उन्होंने कैरेबियाई टीम के लिए कमाल की आक्रामक पारियां खेली हैं.

मैच की बात करें तो स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. ब्रेंडन किंग और कप्तान शाई होप ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़े. किंग ने 30 गेंद पर 35 रन की पारी खेली. इसमें चार चौके और एक छक्का लगाया. शाई होप ने 19 रन की पारी खेली.

वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेट पर 58 रन बनाए थे. हेटमायर ने रोवमैन पॉवेल के साथ मिलकर 81 रन जोड़े. तीसरे विकेट की इस साझेदारी ने वेस्टइंडीज की टीम को पटरी पर लाने का काम किया. पॉवेल ने 14 गेंद पर 24 रन बनाए. इसमें चार चौके और दो छक्के लगाए. वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 182 रन बनाए.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

ब्रेंडन किंग ने क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ा

इस मैच में ब्रेंडन किंग ने क्रिस गेल को एक और मामले में पीछे छोड़ दिया. वह वेस्टइंडीज के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए. उनके नाम अब 79 मैचों में 1916 रन हैं. उनका औसत 26.61 और स्ट्राइक-रेट 133.89 का है. इसमें 14 हाफ सेंचुरी हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 85 रन नाबाद था. गेल ने 79 मैचों की 75 पारियों में 27.92 के औसत से 1899 रन बनाए थे. उनका स्ट्राइक-रेट 137.50 का है. इसमें दो सेंचुरी और 14 हाफ सेंचुरी हैं.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.