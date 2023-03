Hindi Cricket Hindi

VIDEO: Shikhar Dhawan और Yuzvendra Chahal की पंजाबी टू इंग्लिश सुनकर लोटपोट हो जाएंगे आप

शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम एक फनी वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह युजवेंद्र चहल से कुछ शब्दों पर पंजाबी टू इंग्लिश पूछ रहे हैं और चहल ने दिए फनी जवाब....

शिखर धवन और युजवेंद्र चहल @Instagram

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के बाद आईपीएल की शुरुआत होगी और भारतीय टीम के जो खिलाड़ी फिलहाल टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं उन्होंने आईपीएल की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इन तैयारियों के बीच जब भारतीय टीम के तीन खिलाड़ी आपस में मिले तो कुछ मजेदार पलों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया. ऐसा ही एक वीडियो शिखर धवन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में शिखर और उनके जोड़ीदार युजवेंद्र चहल मौज-मस्ती करते दिख रहे हैं.

इस वीडियो में धवन युजवेंद्र चहल से पंजाबी में सवाल करते हैं- लड़कियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं. युजवेंद्र चहल जवाब देते हैं- शी (She), फिर धवन पूछते हैं लड़कों को क्या कहते हैं तो जवाब मिलता है- ही (He). इसके बाद धवन पूछते हैं अगर ज्यादा लड़के हों तो क्या कहेंगे.

View this post on Instagram

इसके बाद युजी ने इसका जो जवाब दिया उसने समां बांध दिया. युजी ने जवाब दिया- ही, ही, ही (He, He, He). ये सुनते ही धवन-युजी और पीछे खड़े उमरान मलिक भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं. ये मजेदार वीडियो शिखर धवन के अलावा राजस्थान रॉयल्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

बता दें शिखर धवन इन दिनों भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. वह दिसंबर में बांग्लादेश दौरे पर भारतीय वनडे टीम का हिस्सा थे और तब तक आगामी वनडे वर्ल्ड कप को लेकर उन्हें टीम इंडिया में ओपनिंग पॉजिशन पर रोहित शर्मा के जोड़ीदार के रूप में तय माना जा रहा था.

लेकिन इस दौरे पर धवन फ्लॉप हुए और इसके शुभमन गिल को घरेलू वनडे सीरीज में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका मिला तो उन्होंने शतक और दोहरे शतक जड़कर धमाल मचा दिया. इसके बाद धवन की भारतीय टीम में वापसी मुश्किल दिख रही है. धवन पिछले कुछ समय से भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं.

हालांकि धवन आईपीएल में पंजाब किंग्स (PBKS) की कप्तानी करते दिखाई देंगे. वह इस टूर्नामेंट में कुछ धमाकेदार पारियां खेलकर भारतीय टीम में अपनी वापसी का दावा जरूर ठोकना चाहेंगे. दूसरी ओर चहल की अगर बात करें तो चहल आईपीएल से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा होंगे.

हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें प्लेइंग XI में मौका मिल पाएगा या नहीं क्योंकि पिछले कुछ समय से कुलदीप यादव उन पर भारी दिख रहे हैं और अब रवींद्र जडेजा भी फिट होकर लौट आए हैं तो बतौर स्पिन ऑलराउंडर भारतीय पिचों पर उनका दावा भी मजबूत होगा.

