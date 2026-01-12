  • Hindi
Shikhar Dhawan Gets Engaged: शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ की सगाई, शेयर किया यह खूबसूरत पोस्ट

Shikhar Dhawan Marriage: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर शिखर धवन के फरवरी में शादी रचाने की खबरें हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं.

Published date india.com Updated: January 12, 2026 7:02 PM IST
By Parinay Kumar
Shikhar Dhawan Gets Engaged

Shikhar Dhawan Gets Engaged: टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने सोमवार को अपनी आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन (Who is Sophie Shine) से सगाई कर ली. धवन ने Instagram पर अपनी सगाई की रिंग की फोटो शेयर की है. धवन ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें केवल उनका और सोफी का हाथ दिख रहा है. फोटो में इंगेजमेंट रिंग भी नजर आ रही है. फोटो शेयर करते हुए धवन ने लिखा, ‘मुस्कान से लेकर सपने साझा करने तक, हमारे रिश्ते के लिए मिले प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए हम बहुत आभारी हैं. हमने हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला किया है…शिखर और सोफी.’

सोफी शाइन कौन हैं?

सोफी शाइन आयरिश नागरिक हैं और दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. सोफी, शिखर धवन फाउंडेशन की हेड भी हैं, जो उनके ग्रुप ‘द वन स्पोर्ट्स’ की चैरिटी वाली शाखा है. सगाई की खबर कपल के रिश्ते को लेकर महीनों से चल रही अटकलों के बाद आई है. अफवाहें सबसे पहले तब शुरू हुईं जब धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टैंड्स में सोफी शाइन के साथ देखा गया था. इसके बाद से कयासों का दौर शुरू हो गया था.

शिखर-सोफी की कहां हुई थी मुलाकात?

बता दें कि शिखर और सोफी की मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई. खबरों के मुताबिक, दोनों एक साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे हैं. शिखर के हाल के प्रोफेशनल सफर के अहम पलों में सोफी भी उनके साथ रही हैं, जिसमें IPL 2024 भी शामिल है. IPL 2024 में शिखर पंजाब किंग्स का हिस्सा थे. हाल ही में, शिखर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कंफर्म किया था कि वह रिलेशनशिप में हैं. हालांकि उन्होंने अपने पार्टनर का नाम नहीं बताया, लेकिन दोबारा साथ मिलने के बारे में खुलकर बात की.

फरवरी में होगी शादी!

हाल ही में ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि शिखर धवन फरवरी के दूसरे हाफ में आयरिश गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी करने वाले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शादी की तैयारियां शुरू हो गई है. क्रिकेट और बॉलीवुड के कई जाने-माने नाम इस सेरेमनी में शामिल होने की उम्मीद है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो गई हैं लेकिन इसकी ज्यादातर डिटेल्स अभी सीक्रेट रखी गई हैं.

पहली शादी से हो चुका है तलाक

मालूम हो कि शिखर धवन की पहली शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी. दोनों ने 2012 में शादी की थी और उनका एक बेटा है, ज़ोरावर. दोनों ने अलग होने का फैसला किया और अक्टूबर 2023 में आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया.

