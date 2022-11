IND vs NZ: अच्छी पारी खेलने के बावजूद शिखर धवन के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, बदला 14 साल पुराना इतिहास

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज क्राइस्टचर्च के हेग्ले ओवल (Hagley Oval Christchurch) मैदान पर खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

भारत ने इसके जवाब में 47.3 ओवर में 219 रन का स्कोर बनाया है. कप्तान शिखर धवन ने 28 रन बनाए. वहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने 64 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के बदौलत 51 रन की शानदार इनिंग खेली. उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी 49 रन का योगदान दिया.

हम तीसरे मुकाबले में शिखर धवन के प्रदर्शन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 28 बनाने के लिए शिखर ने 45 गेंदों का सहारा लिया. उन्होंने इस दौरान तीन चौके और एक छक्का लगाया. हालांकि स्ट्राइक रेट को लेकर अब उनकी काफा आलोचना हो रही है. शिखर इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे है. उन्होंने तीसरे वनडे में 62.22 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

शिखर धवन के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

भारतीय ओपनर के नाम वनडे क्रिकेट में अब शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. शिखर ने तीसरे वनडे में 62.22 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इसके साथ ही उनके में उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. शिखर वनडे में भारत के लिए सबसे कम स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. धवन का 2008 में रोहित शर्मा के बाद से एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सबसे कम वनडे स्ट्राइक रेट है. हालांकि यह आंकड़ा कम से कम 500 रनों का है.