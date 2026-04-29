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वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर खुश हो गया 'गब्बर', बोले- जल्द भारत के लिए खेलेंगे
पंजाब किंग्स के खिलाफ 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 43 रन बनाकर सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा को पछाड़ते हुए इस सीजन का शीर्ष रन-स्कोरर बनने का गौरव हासिल किया.
Shikhar Dhawan On Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी खूब धमाका कर रहे हैं. वे लगभग हर मैच में बड़े-बड़े गेंदबाजों को धो रहे हैं. उनकी बैटिंग ऐसी हो रही है कि लोगों के साथ-साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी उनके फैन हो रहे हैं. इसमें ताजा नाम भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का जुड़ा है. उन्होंने युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को सराहा है. धवन इस युवा खिलाड़ी के तेज गति के गेंदबाजों के खिलाफ निडर रवैये से बेहद प्रभावित हैं और उन्हें विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब वह भारत के लिए अपना डेब्यू करेंगे. शिखर धवन ने कहा, “वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, जिस तरह से वह गेंदबाजों का आसानी से सामना कर रहे हैं, जब गेंदबाज उन्हें 145 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे होते हैं, वह शानदार है. वो दिन दूर नहीं जब वह भारत के लिए डेब्यू करेंगे.”
सूर्यवंशी से प्रभावित हैं धवन
वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में लगातार कमाल दिखा रहे हैं. इस 15 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इस सीजन में दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाजों, जैसे जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड, की जमकर धुनाई की है. उन्होंने ऐसी अविश्वसनीय शांति और शैली का प्रदर्शन किया है, जो उनकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व लगती है. पंजाब किंग्स के खिलाफ 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 43 रन बनाकर सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा को पछाड़ते हुए इस सीजन का शीर्ष रन-स्कोरर बनने का गौरव हासिल किया. उन्होंने सिर्फ 168 गेंदों में 400 रन बना लिए हैं. उन्होंने सिर्फ 167 गेंदों में आईपीएल सीजन में 400 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है.
यहां देखिए वीडियो:
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विराट-रोहित पर कही यह बात
धवन ने आगामी वनडे वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव का भी समर्थन करते हुए कहा, “रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अनुभवी हैं, और वनडे वर्ल्ड कप में उतरते समय आपको अनुभव की जरूरत होती है, जो अब सिर्फ एक साल दूर है.” अपनी पसंदीदा आईपीएल टीम के बारे में बात करते हुए धवन ने कहा, “मैं पंजाब किंग्स का समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले उनके साथ खेल चुका हूं. श्रेयस अय्यर का भविष्य उज्ज्वल है. जिस तरह से वह पंजाब का नेतृत्व कर रहे हैं, वह अद्भुत है.” (इनपुट: आईएएनएस)
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