Shikhar Dhawan Marriage: शिखर धवन रचाने जा रहे दूसरी शादी! तारीख हो गई फाइनल, जानिये कौन है दुल्हन

Shikhar Dhawan Marriage: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर शिखर धवन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड सोफी शाइन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि धवन फरवरी में शादी रचाएंगे.

Published date india.com Updated: January 5, 2026 8:33 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Shikhar Dhawan Marriage News

Shikhar Dhawan Marriage: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर शिखर धवन दूसरी बार शादी रचाने जा रहे हैं. शिखर धवन अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से फरवरी के तीसरे हफ्ते में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. सोफी शाइन आयरिश नागरिक हैं और दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हिन्दुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, शादी की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं, हालांकि ज्यादातर डिटेल्स को प्राइवेट ही रखा गया है. सोफी शाइन (Who Is Sophie Shine) अब शिखर धवन फाउंडेशन (Shikhar Dhawan Foundation) की हेड हैं, जो उनके ग्रुप ‘द वन स्पोर्ट्स’ की चैरिटी शाखा है.

इंस्टाग्राम पर काफी तस्वीरें और रील्स

यह खबर कपल के रिश्ते को लेकर महीनों से चल रही अटकलों के बाद सामने आई है. अफवाहों का दौर सबसे पहले तब शुरू हुआ जब धवन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान स्टैंड्स में सोफी शाइन के साथ देखा गया था. इसके बाद से कयास का दौर लगातार बढ़ता गया. समय के साथ-साथ सोशल मीडिया पर मिले छोटे-छोटे हिंट और पब्लिक अपीयरेंस ने लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया. सोफी और शिखर धवन को इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरों को रील्स में अक्सर साथ देखा जाता रहा है.

कहां हुई थी शिखर-सोफी की मुलाकात?

शिखर और सोफी की मुलाकात कुछ साल पहले दुबई में हुई थी. यहां से उनकी दोस्ती धीरे-धीरे रिश्ते में बदल गई. खबरों के मुताबिक, दोनों एक साल से ज्यादा समय से साथ रह रहे हैं. शिखर के हाल के प्रोफेशनल सफर के अहम पलों के दौरान भी सोफी को उनके साथ देखा गया है. इसमें  IPL 2024 भी शामिल है, जब शिखर धवन पंजाब किंग्स (Punjab Kings) का हिस्सा थे. हाल ही में, शिखर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कंफर्म किया था कि वह रिलेशनशिप में हैं. हालांकि उन्होंने अपने पार्टनर का नाम नहीं बताया, लेकिन दोबारा किसी का साथ मिलने के बारे में खुलकर बात की.

आयशा से हो चुका है तलाक

मालूम हो कि शिखर धवन की पहली शादी आयशा मुखर्जी से हुई थी. दोनों ने 2012 में शादी की थी. उनका एक बेटा है, जोरावर, जिसकी उम्र 11 साल है. आयशा और धवन का अब तलाक हो चुका है. अक्टूबर 2023 में दोनों ने आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है.

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित

