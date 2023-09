Shikhar Dhawan first Reaction On India’s World Cup Squad: वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इस साल भारत में होना है और उसके लिए कल यानी 5 सितंबर को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया. BCCI ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन का नाम नहीं था. इनके अलावा शिखर धवन का नाम भी 15 खिलाड़ियों की लिस्ट से गायब था.

इससे पहले लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे शिखर धवन को एशियन गेम्स में भारतीय टीम का कप्तान बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन टीम की कमान गब्बर की बजाय रुतुराज गायकवाड़ को सौंप दी गई. धवन को टीम में जगह तक नहीं मिली. लगातार अनदेखी किए जाने के बाद अब शिखर धवन ने वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम को लेकर बड़ा बयान दिया है.

शिखर धवन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए मेरे साथियों और दोस्तों को बधाई! 1.5 अरब लोगों की प्रार्थनाओं और समर्थन के साथ, आप हमारी आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाते रहें. हमें उम्मीद है कि आप कप को घर वापस लाएंगे और हमें गौरवान्वित महसूस कराएंगे. पूरी कोशिश करो, टीम इंडिया!”