सूर्यकुमार की जोरदार बैटिंग पर आया विस्फोटक खिलाड़ी का बयान, बताया दुनिया में नंबर वन बल्लेबाज

सूर्यकुमार ने 23 पारियों के बाद पहली बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया, जिससे अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया.

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ धाकड़ पारी खेली. अब भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की बैटिंग की खूब तारीफ की है. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इस स्टार बल्लेबाज ने धमाकेदार पारी खेलकर दिखा दिया कि वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. सूर्यकुमार ने 23 पारियों के बाद पहली बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया, जिससे अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले उनके आलोचकों का मुंह बंद हो गया.

कप्तान की तारीफ में क्या बोले दुबे

भारतीय कप्तान ने दुबे के साथ मिलकर 81 रन की अटूट साझेदारी की और भारत ने न्यूजीलैंड के 209 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. बाएं-दाएं बल्लेबाज के संयोजन को ध्यान में रखते हुए हार्दिक पंड्या से पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबे ने 18 गेंदों में 36 रन बनाए. दुबे ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, “कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे सूर्यकुमार यादव की फॉर्म के बारे में पूछा गया था. तब मैंने कहा था कि वह उस तरह का खिलाड़ी है कि जब वह अपनी फॉर्म दिखाएगा तो तब दुनिया को पता चलेगा कि वह किस तरह का खिलाड़ी है. आज सूर्यकुमार यादव ने दिखा दिया कि वह टी20 में नंबर एक बल्लेबाज क्यों है.”

इशान की भी तारीफ की

उन्होंने कहा, “मैंने उसके साथ बल्लेबाजी का पूरा आनंद लिया. उसे इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए देखना बहुत अच्छा लगा.” सूर्यकुमार और दुबे के बीच साझेदारी से पहले इशान किशन ने 32 गेंद पर 76 रन की तूफानी पारी खेली. दुबे ने उनकी भी जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कहा, “इशान बाएं हाथ से खेलने वाले उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है जिन्हें मैंने देखा है. ड्रेसिंग रूम में उसे ‘छोटा पॉकेट ब्लास्ट’ कहा जाता है. मुझे लगता है कि उसकी बल्लेबाजी बहुत दमदार है. वह जानता है कि वह क्या कर सकता है और आज के मैच में उसने इसे साबित कर दिया.”

अपनी गेंदबाजी पर क्या बोले

दुबे को गेंदबाजी में भी नियमित रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है. शुक्रवार को उन्होंने धीमी गेंद से डैरिल मिचेल का महत्वपूर्ण विकेट लिया. उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से मैंने कड़ी मेहनत की है. लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कप्तान और कोच मेरा समर्थन करें. उन्होंने मुझे बहुत समर्थन दिया है. मैंने यह बात पहले भी कही है. मैंने खुद को थोड़ा तैयार भी कर लिया है कि मैं कैसे गेंदबाजी करूंगा और किस परिस्थिति में गेंदबाजी करने आऊंगा. इसलिए, छठे गेंदबाज के रूप में मुझे जो भी दो, तीन या चार ओवर मिलेंगे, मैं उस समय की स्थिति के अनुसार गेंदबाजी करने की कोशिश करूंगा.” (इनपुट: भाषा)