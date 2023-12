'आप उन्हें कभी नहीं हरा सकते'; ऑस्ट्रेलिया में PAK की लगातार 16वीं टेस्ट हार पर मचा हाहाकार

मेलबर्न: ऑस्ट्रलिया दौरे पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले गए दूसरे टेस्ट में 79 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही पाकिस्तान की टीम सीरीज भी हार बैठी. पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियाई धरती पर यह लगातार 16वीं टेस्ट हार है. पाकिस्तान ने कंगारुओं के खिलाफ उसके घर में आखिरी टेस्ट मैच 1995 में वसीम अकरम की कप्तानी में सिडनी में आठ विकेट से जीता था, उसके बाद से टीम ने अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है.

ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 360 रन से जीता था और उसने दूसरा टेस्ट भी जीतकर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट अब तीन जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट में मिली हार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है. टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक केवल चार ही टेस्ट जीते हैं.

AUS Vs PAK, 2nd Test: मोहम्मद रिजवान के आउट होने का मामला ICC पहुंचा, PCB करेगा अंपायर्स की शिकायत

दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हार के बाद अब दिग्गजों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक्स पर पोस्ट किया, यह ऑस्ट्रेलियाई मानसिकता है. वे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप उन्हें कभी नहीं हरा सकते.”

Its the Aussie mindset. They make you believe that you can never beat them.

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 29, 2023