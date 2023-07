वर्ल्ड कप 2023 के प्रोमो से बाबर आजम को बाहर रखने पर भड़के शोएब अख्तर, ICC पर लगाया भेदभाव का आरोप

आईसीसी ने पिछले सप्ताह ही वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक प्रोमो लॉन्च किया है. वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इस बार भारत में अक्टूबर-नवंबर में होना है. वर्ल्ड कप प्रोमो में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम शामिल हैं. दो मिनट और 13 सेकेंड के इस वीडियो से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को बाहर रखा गया है. इसे लेकर पाकिस्तान में कड़ी नाराजगी जताई जा रही है. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप 2023 के प्रोमो से बाबर आजम को बाहर रखने पर आईसीसी को आड़े हाथों लिया है.

आईसीसी द्वारा जारी वीडियो का टाइटल ‘इट ओनली टेक्स वन डे’ है, जिसमें क्रिकेट के शानदार पलों को एक साथ दर्शाया गया है. वीडियो को बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी है और साथ ही इसमें जेमिमा रोड्रिग्स, दिनेश कार्तिक और शुभमन गिल जैसे शामिल हैं.

उनके अलावा इस प्रोमो वीडियो में 2019 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान इयोन मोर्गन, जोंटी रोड्स, मुथैया मुरलीधरन जैसे क्रिकेट के दिग्गजों को भी दिखाया गया है. वीडियो में विश्व कप के इतिहास के कुछ यादगार पलों को भी दर्शाया गया है. प्रोमो वीडियो में बाबर आजम को नहीं दिखाया गया है कि जबकि तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को इसमें जगह दी गई है.

प्रोमो वीडियो से बाबर को बाहर रखने पर शोएब अख्तर ने आईसीसी पर भेदभाव का आरोप लगाया है. अख्तर ने शनिवार को ट्वीट में कहा, जिस किसी भी को लगता है कि वर्ल्ड कप प्रोमो पाकिस्तान और बाबर आजम की महत्वपूर्ण उपस्थिति के बिना बनाया जा सकता है, उसने वास्तव में खुद का मजाक उड़ाया है. आओ दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ने का समय आ गया है.