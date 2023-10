शोएब अख्तर की बोलती हुई बंद, पाकिस्तानी बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बाद रोहित की तारीफ की

अहमदाबाद. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) की टीम आमने-सामने है. पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम सिर्फ 191 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. पाकिस्तानी बल्लेबाजों के फ्लॉप शो के बाद पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने टीम के बल्लेबाजों पर जमकर गुस्सा निकाला है. शोएब अख्तर ने मैच से एक दिन पहले कहा था, पाकिस्तान की टीम भारत को आसानी से हरा देगी, मगर टीम के बल्लेबाजों के फ्लॉप शो ने उनकी बोलती बंद की है. पाकिस्तान के बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद अब शोएब अख्तर ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की.

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने ट्विटर पर एक वीडियो में कहा, क्या खूबसूरत विकेट था, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को क्या शानदार प्लेटफॉर्म मिला, मगर पाकिस्तान की टीम उसका फायदा नहीं उठा सकी. उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास वह टैलेंट नहीं था, जो लंबा स्कोर करता, यह देखना काफी निराशानजक है कि पाकिस्तान की टीम ने एक अच्छे विकेट पर मौका गंवाया. टीम ने एक शानदार मौका गंवा दिया. भारत के स्पिनर्स ने शानदार गेंदबाजी की.

शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, रोहित शर्मा की कप्तानी शानदार रही. उन्होंने शानदार बॉलिंग चेंज किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया ने मैच में वापसी की.

What a waste of opportunity on a great batting wicket. Disappointed. Very disappointed. pic.twitter.com/2EnC1z9zni

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 14, 2023