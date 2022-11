T20 World Cup 2022: साउथ अफ्रीका की हार पर शोएब अख्तर का तंज, बोले- आपके लिए 'C' शब्द ही अच्छा है

T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 में रविवार का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए एकसाथ कई खुशियां लेकर आया. सुबह तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन कुछ देर बाद ही जैसे ही नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया वैसे ही पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल गए.

इसके बाद पाकिस्तानी ने बांग्लादेश को हराकर टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया. नीदरलैंड के हाथों दक्षिण अफ्रीका की हार के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने प्रोटियाज पर तंज कसना शुरू कर दिया है.

शोएब अख्तर ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट में कहा, ” थैंक यू, साउथ अफ्रीका. आप ‘सी’ (Chokers) शब्द पर खरे उतरे हैं (आप लोग सबसे बड़े चोकर्स हैं). इसने हमारे फेवर में काम किया. पूरा पाकिस्तान यही चाहता है कि हमारे खिलाड़ी मैदान पर जाएं और जीते. मुझे नहीं लगता कि जिम्बाब्वे से हार के बाद पाकिस्तान इस मौके का हकदार था, लेकिन पाकिस्तान को एक लाइफलाइन मिली है. यह लॉटरी लगी है. बांग्लादेश की टीम अच्छा खेलती है लेकिन हमें इसकी (वर्ल्ड कप) जरूरत है. हम एक बार फिर से भारत के साथ मुकाबला देखना चाहते हैं”.