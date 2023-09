नई दिल्ली: भारत ने श्रीलंका को हराकर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया. रविवार, 17 सितंबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में भारत ने 10 विकेट से जीत हासिल की. भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अखतर ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ की. यह भारत का 8वां एशिया कप खिताब था. भारत ने श्रीलंका को सिर्फ 50 रन पर समेट दिया था. और इसके बाद सिर्फ 6.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

शोएब अख्तर ने दिल खोलकर भारतीय टीम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच होने वाले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एक मजबूत ताकत के रूप में सामने आ सकती है.

इस पूर्व तेज गेंदबाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘रोहित शर्मा की कप्तानी में काफी सुधार हुआ है. वह औ टीम प्रबंधन अब बड़े फैसले ले रहे हैं. मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारत श्रीलंका को इस तरह हराएगा. यहां से देखें तो भारत वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक टीम बन सकती है. लेकिन मैं किसी भी टीम को खारिज नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की सभी टीमें बहुत मजबूत हैं.’

Congratulations @BCCI on winning #AsiaCupFinal2023 shout out for @mdsirajofficial for a magnificent spell of fast bowling 6 wickets in the final 👏🏼👏🏼👍🏼. pic.twitter.com/FN2hb1NiWQ

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) September 17, 2023