IND vs ENG: भारत की हार के जख्मों पर पाकिस्तान ने छिड़का नमक, शोएब अख्तर ने दिया विवादित बयान 

भारत का एक बार फिर से टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया और उसे 2022 एडिशन के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों पूरे 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारत ने इंग्लैंड को 169 रन की चुनौती दी, जिसे इंग्लैंड ने 16 ओवर में बिना कोई विकेट खाेए ही जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया. भारत की इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) का बयान सामने आया है. फाइनल में अब रविवार को इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा.

अख्तर ने टीम इंडिया की हार के बाद ट्विटर पर कहा, ” इंडिया बहुत गंदा खेला. डिजर्व करता था हारना, जिस तरह से खेली उस हिसाब से बिल्कुल भी जीत की हकदार नहीं थी. बड़े गंदे तरीके से पिटाई खाई. टीम को एक भी विकेट नहीं मिली, गेंदबाजी एक्सपोज हो गई. इनके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है. युजवेंद्र चहल उनका मेन स्पिनर है और पता नहीं उनको क्यों नहीं खिलाया.”

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने विस्फोटक शुरुआत की. ओपनर जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 63 रन बनाए. इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रही और 10 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 98 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. इसके बाद भी रनों की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ा और 16वें की आखिरी गेंद पर बटलर के छक्के ने इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचा दिया.