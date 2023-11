पाकिस्तान की न्यूजीलैंड पर जोरदार जीत से Shoaib Akhtar खुश, बोले- चल गया कुदरत का निजाम

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ में पिछड़ा पाकिस्तान एक बार फिर वापसी करता दिख रहा है. शनिवार को उसने बेंगलुरु में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड को 21 रन (DLS) से हराकर 3 अंक ले लिए और वह अभी भी सेमीफाइनल की दौड़ में बना दिख रहा है.

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के सामने 402 रनों की विशाल चुनौती पेश की थी. लेकिन बारिश से प्रभावित इस मैच में पाकिस्तान ने 25.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 200 रन बना लिए थे, जिसके बाद यह मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया और पाकिस्तान को विजेता घोषित किया गया. टीम की इस जीत से पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर बहुत खुश हैं. उन्होंने इस जीत को कुदरत का निजाम करार दिया है.

दरअसल पाकिस्तान की इस जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी जिंदा हैं. यह 8 मैचों में उसकी चौथी जीत है और 8 अंकों के साथ 5वें पायदान पर है. पाकिस्तान की इस जीत के बाद शोएब अख्तर ने कहा, ‘कई लोग कुदरत के निजाम को मजाक मान रहे थे लेकिन कुदरत का निजाम आज चल गया और पाकिस्तान जीत गया.

उन्होंने कहा कि यहां से अब इस टूर्नामेंट में हम कहीं भी जाएंगे तो इसके लिए हम सभी फखर जमान के कर्जदार होंगे. वह दिलेरी से वह खेले हैं. ऐसी परिस्थितियों में इतने बड़े टारगेट को देखकर बहुत से लोग गिर जाते लेकिन जमान ने यहां जबरदस्त बैटिंग की और दिलेरी दिखाई. उन्हें बाबर का भी बखूबी साथ मिला.’

Qudrat ka Nizam aur @FakharZamanLive . What a freak day we’ve had. What a knock! pic.twitter.com/KZr9AiV5KN

अख्तर ने कहा, ‘अच्छा हुआ की तूफान (आंधी-बारिश) आ गई लेकिन हमने यह मैच जीत लेना था. हम शानदार खेल रहे थे. फखर ने क्या शानदार वापसी की है. जब पाकिस्तान को तेजी से रन बनाने की दरकार थी, तब फखर जमां को टीम में वापस लेकर आए वरना उन्हें इस टूर्नामेंट में पहले मैच के बाद ही बाहर बिठा दिया था.’

इस मौके पर अख्तर ने बॉलीवुड फिल्म लगान के इस सीन को पोस्ट कर पाकिस्तान की जीत पर अपनी खुशी का कुछ इस अंदाज में इजहार किया है.

After the composed video, here’s the true emotion right now!#PAKvsNZ pic.twitter.com/IYoCaRqLC7

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 4, 2023