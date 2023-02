'..क्योंकि वह इंग्लिश नहीं बोल सकता'; शोएब अख्तर ने PAK कप्तान बाबर आजम को लगाई लताड़

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर नेशनल टीम के खिलाड़ियों के जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने इस मामले में कप्तान बाबर आजम को भी लपेटे में ले लिया है. पाकिस्तान के अधिकतर खिलाड़ी मैच प्रेजेंटेशन के दौरान इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं और इसे लेकर वे अकसर ट्रोल होते रहते हैं.

47 साल के अख्तर ने कहा कि बाबर आजम के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं इसलिए वो इतने बड़े ब्रैंड नहीं हैं. वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलना एक अलग चीज है और मीडिया को हैंडल करना दूसरी चीज और अगर बाबर बोल नहीं सकता है तो वह खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा.

पाकिस्तान के लोकल चैनल के साथ बात करते हुए अख्तर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कम्युनिकेशन स्किल पर हमला बोलते हुए कहा, ” अभी आप देख ले, कोई कैरेक्टर नहीं है टीम में. न कोई बात करने का तरीका. ऐसे में पोस्ट मैच प्रेजेंशन के दौरान काफी अजीब लगता है. कितना मुश्किल है इंग्लिश सीखना और बात करना. क्रिकेट खेलना एक अलग काम है और मीडिया को हैंडल करना दूसरा. अगर आप बोल नहीं सकते तो माफ कीजिए आप खुद को टीवी पर व्यक्त नहीं कर सकते.”

बाबर को नहीं आती इंग्लिश

पूर्व तेज गेंदबाज ने आगे कहा, ” मैं सभी के सामने कहता हूं कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रैंड होना चाहिए. लेकिन वो अब तक पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रैंड क्यों नहीं बन पाए हैं. क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती. वसीम अकरम और शाहीद अफरीदी को इसलिए उन लोगों से ज्यादा पहचान मिल रही है क्योंकि उनके पास विज्ञापन के ब्रैंड्स हैं और ये सबकुछ उनकी कम्युनिकेशन स्किल के चलते हुआ है.”